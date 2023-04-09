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Arnavutköy'de silahlı kavga kameraya yansıdı

Arnavutköy'de silahlı kavga kameraya yansıdı
Arnavutköy'de silahlı kavga kameraya yansıdı

Arnavutköy’de yaşanan alacak verecek tartışmasında iki taraf da silahına sarılınca ortalık karıştı. Olayda kendi silahından çıkan kurşunlarla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de silahlı kavga kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre Emre Can D. ile Ramazan A. geçmişten gelen alacak verecek nedeniyle tartıştı. Bir süre sonra Emre Can D., telefonda tartıştığı Ramazan A.'nın evine gitti. Tartışma büyüyünce iki taraf da silahına sarıldı. Kavgaya Ramazan A.'nın yakınları da karıştı. Yaşanan arbede sırasında Emre Can D., kendi silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Batuhan Toprak

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