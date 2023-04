Arnavutköy'de silahlı kavga kameraya yansıdı

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre Emre Can D. ile Ramazan A. geçmişten gelen alacak verecek nedeniyle tartıştı. Bir süre sonra Emre Can D., telefonda tartıştığı Ramazan A.'nın evine gitti. Tartışma büyüyünce iki taraf da silahına sarıldı. Kavgaya Ramazan A.'nın yakınları da karıştı. Yaşanan arbede sırasında Emre Can D., kendi silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Batuhan Toprak

