Arnavutköy'de tavuklarını çaldığını iddia ettiği genci şikayet eden kadının evi taşlandı

İmrahor Mahallesi'nde yaşayan Medine Karakuş, evinin yan tarafında bulunan kümeste tavuk ve ördek yetiştirerek geçimini sağlıyordu. İddiaya göre, mahallede bulunan uyuşturucu bağımlısı genç, geçtiğimiz haftalarda Karakuş'un kümesinde bulunan 19 tavuğu çaldı. Karakuş karakola gidip şikayetçi oldu. Şikayetin ardından tavukları çalan şüpheli, Karakuş'a ulaşarak şikayetini geri alması halinde tavukları iade edeceğini söyledi. Şikayetini geri almayan Medine Karakuş, dün gece iddiaya göre hırsızın taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda evin camları kırıldı.

“Şikayeti geri almayınca saldırdı”

Hayvanları çalınan ve saldırıya uğradığını iddia eden Medine Karakuş, “Benim bir emekli maaşım var, ben burada ördek ve tavuk yetiştiriyorum ve yumurtalarını satarak geçiniyorum. Geçtiğimiz günlerde benim buradan 19 tane tavuğum çalındı. Mahalleden diğer komşular da tavuklarının çalındığını söylüyordu ancak inanmıyordum. Başa gelince doğru oluyormuş. Ben karakola şikayetçi oldum, sonra hırsız beni arayarak şikayeti geri almamı söyledi. Almayınca gece evime saldırıp kapı ve pencereleri indirdi. Ben yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Batuhan Toprak

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