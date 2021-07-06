Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Olay, 4 Temmuz günü 00.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup henüz bilinmeyen bir sebeple birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören mahalleli sokağa inerek kavgayı ayırabilmek için uzun süre uğraştı. Taraflar karşılıklı birbirlerini darp ederken, ayırmak için araya giren mahalleli ise zor anlar yaşadı. Vatandaşların çabaları sonrasında ayrılan grup, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batuhan Toprak



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