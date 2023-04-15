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Arnavutköy'de tekstil atıkları ormanlık alanları çöplüğe çevirdi

Arnavutköy'de tekstil atıkları ormanlık alanları çöplüğe çevirdi
Arnavutköy'de tekstil atıkları ormanlık alanları çöplüğe çevirdi

Arnavutköy’de tekstil atıkları, atıldıkları ormanı çöplüğe çevirdi. Yol kenarına ve yeşil alanlara bırakılan çöpler dron ile havadan görüntülenirken, görüntülerde yaklaşık 1 kilometrelik yol boyunca çuvallarla atılmış tekstil atıkları görüldü.

Arnavutköy’de tekstil atıkları ormanlık alanları çöplüğe çevirdi - Tıkla İzle

Arnavutköy - Hacımaşlı Mahallesi yolu üzerine atılan tekstil atıkları ormanlık alanı adeta çöplüğe çevirdi. Yol boyunca yaklaşık 1 kilometrelik alana sağlı ve sollu şekilde olmak üzere çuvallar ile bırakılan atıklar dron ile havadan görüntülendi.

Batuhan Toprak

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