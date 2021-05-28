Arnavutköy'de tır ile kamyonet çarpıştı

Kaza, saat 17.00 sularında Arnavutköy Atatürk Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılıklı şeritlerde ilerleyen 34 HJ 6238 plakalı Bayram Ok hakimiyetindeki tır ile 34 EK 8472 plakalı Mehmet Duman kontrolündeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şoförü Mehmet Duman bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Bahçe duvarına çarpan Duman, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı aracından çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyonet şoförü daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Defalarca söyledik belediye ilgilenmiyor”

Türksoy Caddesi'nde çok sık kaza yaşandığını söyleyen mahalle sakini Kemal Kurt, “Burası bahçe duvarı çok önemli değil yapılır ancak bu yolda defalarca kez kazalar oluyor. Bugünde bu arkadaş yaralandı hastaneye kaldırıldı, ancak biz defalarca kez şikayet ettik İBB'ye, gelip ilgilenmiyorlar. Yol çok dar olduğu için araçlar yan yana geçemiyorlar ve çok sık kazalar oluyor. Bu ay burada oluşan 3'üncü trafik kazası” ifadelerini kullandı.

Batuhan Toprak