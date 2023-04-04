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Arnavutköy'de tonlarca ağırlıktaki tehlikeli taşımacılık kamerada

Arnavutköy'de tonlarca ağırlıktaki tehlikeli taşımacılık kamerada
Arnavutköy'de tonlarca ağırlıktaki tehlikeli taşımacılık kamerada

Arnavutköy'de yan tarafları açık olan ve hiçbir tedbir alınmadan tıra yüklenen tonlarca ağırlıktaki beton blokları taşıyan sürücü, hem diğer sürücülerin hem de trafiğin güvenliğini hiçe sayarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anları kayıt altına alan bir başka sürücü ise, "İnsanların canını hiçe sayıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Arnavutköy'de tonlarca ağırlıktaki tehlikeli taşımacılık kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Eski Edirne Caddesi Arnavutköy istikametinde yaşandı. Kilometrelerce devam eden tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, yüklediği beton blokların sevkiyatını yapan tır sürücüsü hiçbir tedbir almadan çıktığı ana yolda kilometrelerce hızlı bir şekilde yolculuk yaptı. Duyarsız sürücü bir de sürekli olarak şerit değişikliği yaparak trafik güvenliğini adeta hiçe saydı.

Hasan Tik

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