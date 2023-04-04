Arnavutköy'de tonlarca ağırlıktaki tehlikeli taşımacılık kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Eski Edirne Caddesi Arnavutköy istikametinde yaşandı. Kilometrelerce devam eden tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, yüklediği beton blokların sevkiyatını yapan tır sürücüsü hiçbir tedbir almadan çıktığı ana yolda kilometrelerce hızlı bir şekilde yolculuk yaptı. Duyarsız sürücü bir de sürekli olarak şerit değişikliği yaparak trafik güvenliğini adeta hiçe saydı.

Hasan Tik

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