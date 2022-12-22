Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı

Kaza, dün akşam saat 19:00 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Kaya yönetimindeki 60 TH 413 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Yılmaz 'ı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile Yılmaz savrularak yere düştü, otomobil ise yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kaza sonrası Yılmaz yere düştü. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak



İLGİLİ HABER Işık ihlali beraberinde kaza getirdi: 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.