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Arnavutköy'de yol kavgası: Tır şoförüne yumrukla saldırdılar

Arnavutköy'de yol kavgası: Tır şoförüne yumrukla saldırdılar
Arnavutköy'de yol kavgası: Tır şoförüne yumrukla saldırdılar

Arnavutköy’de iddiaya göre, araçlarını sıkıştıran tır şoförüne sinirlenen 2 kişi yumruklarla saldırdılar. Saldırı anı başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy’de yol kavgası: Tır şoförüne yumrukla saldırdılar - Tıkla İzle

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde iddiaya göre, seyir halinde olan ticari aracı fark etmeyen tır sürücüsü, aracı sıkıştırarak bariyerlere sürtmesine neden oldu. Tır sürücüsü tarafından sıkıştırılan ticari araç sürücüsü ve yolcusu ise trafikte duran tır şoförüne ve tıra yumruklar ile saldırdı. Saldırı anı yolda bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batuhan Toprak

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