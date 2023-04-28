Arnavutköy'de yol kavgası: Tır şoförüne yumrukla saldırdılar

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde iddiaya göre, seyir halinde olan ticari aracı fark etmeyen tır sürücüsü, aracı sıkıştırarak bariyerlere sürtmesine neden oldu. Tır sürücüsü tarafından sıkıştırılan ticari araç sürücüsü ve yolcusu ise trafikte duran tır şoförüne ve tıra yumruklar ile saldırdı. Saldırı anı yolda bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batuhan Toprak

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