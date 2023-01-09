Arnavutköy'de yol verme yüzünden kavga eden sürücüler, sinirlerini araçlarından çıkarttılar

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 kişi arasında yol verme nedeni ile tartışma çıktı. Tartışma esnasında birbirine küfürler savuran sürücüleri diğer sürücüler araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Tartışan kişiler birbirinin araçlarına tekmeler savurdu. Tartışma anları ve birbirlerinin araçlarına saldırdıkları anlarsa başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Batuhan Toprak

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