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Arnavutköy'de yol verme yüzünden kavga eden sürücüler, sinirlerini araçlarından çıkarttılar

Arnavutköy'de yol verme yüzünden kavga eden sürücüler, sinirlerini araçlarından çıkarttılar
Arnavutköy'de yol verme yüzünden kavga eden sürücüler, sinirlerini araçlarından çıkarttılar

Arnavutköy'de 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrılmaya çalışılırken kişiler birbirinin aracına tekme attı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy'de yol verme yüzünden kavga eden sürücüler, sinirlerini araçlarından çıkarttılar - Tıkla İzle

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 kişi arasında yol verme nedeni ile tartışma çıktı. Tartışma esnasında birbirine küfürler savuran sürücüleri diğer sürücüler araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Tartışan kişiler birbirinin araçlarına tekmeler savurdu. Tartışma anları ve birbirlerinin araçlarına saldırdıkları anlarsa başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Batuhan Toprak

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