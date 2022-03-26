İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de yüzlerce yasa dışı göçmen polisten kaçtı

Arnavutköy'de yüzlerce yasa dışı göçmen polisten kaçtı
Arnavutköy'de yüzlerce yasa dışı göçmen polisten kaçtı

Arnavutköy'de polis ekipleri, yabancı uyruklu yasa dışı göçmenler bir tıra bindirildiği sırada baskın yaptı. Polisten kaçan yüzlerce göçmenin mahalle aralarına koştuğu görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

- Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haraççı Mahallesi'nde yüzlerce yasa dışı göçmenin bir tıra bindirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler gelmeden önce yola çıkan göçmenlerin tıra bindirilişi çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, polis ekiplerine haber verildiği anlaşılınca söz konusu tır olay yerinden uzaklaştı. Geride kalan yüzlerce Pakistan uyruklu kişi ise mahalle aralarına doğru kaçmaya çalıştı.

Göçmenlerin tıra bindirildiğini fark eden ve polis ekiplerine haber veren Bünyamin Güngör, “Evin içinden 200 veya 300 kişiye yakın insan çıktı, bir kısmını polis yakaladı bir kısmı Arnavutköy'e dağıldılar. Polis ekipleri hala kaçanların peşinde. Biz şüpheleniyorduk, şüphelerimiz doğru çıktı” dedi.

Batuhan Toprak
 

İLGİLİ HABER
Vanda kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı Van’da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
İLGİLİ HABER
İstanbulda göçmen kaçakçılarına operasyon İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon
İLGİLİ HABER
Kırklarelinde 13 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı
İLGİLİ HABER
Ayvalıkta 60 göçmen kurtarıldı Ayvalık’ta 60 göçmen kurtarıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.