Arnavutköy'de zamanla yarış

İstanbul'u esir alan kar nedeniyle yollar kapanmış, çok sayıda araç yollar da kalmıştı. Bu saatlerde Arnavutköy'de 37 yaşındaki Orhan Kaya evinde kalp krizi geçirdi. Güçlükle Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen Kaya'ya hastanede müdahale edildi. Ardından durumu ağır olan Kaya'nın başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Yollar kapalı olunca ve zaman kaybının önüne geçilmesi için bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Hastaneden alınan Kaya, askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Bu sırada yaşanan zamanla yarış cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batuhan Toprak