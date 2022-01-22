Arnavutköy'deki fabrika yangını söndürüldü

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında yangın çıktı. Bin metrekarelik alanın üstüne kurulu olan 800 metrekarelik fabrikada çıkan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Arnavurtköy, Çatalca ve Başakşehir olmak üzere çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikanın hem yan tarafında bulunan ahırdaki hayvanlar, bir vatandaşın müdahalesiyle dışarı çıkartılırken, yangına yakın olan gecekondu tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

“Kimin hayvanları olduğunu bilmiyorum”

Hayvanları ahırdan çıkardığını söyleyen vatandaş, “Hayvanlar fabrikaya yakındı. Onları ahırdan çıkarıp hemen güvenli bir yere, bahçeye getirdim. Kimin hayvanları olduğunu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Batuhan Toprak - Ensar Kıranlıoğlu