Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın yandaki 3 fabrikaya daha sıçramıştı.

70 itfaiye aracı ve 200 personelin katıldığı söndürme çalışmaları 8 saatin sonunda neticelendi. 1 itfaiye erinin yaralandığı bir vatandaşın da duman etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından söndürüldü.

Öte yandan fabrikadan geriye kalan enkaz ise dron ile görüntülendi.

Batuhan Toprak

