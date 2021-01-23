Arnavutköy'deki fabrikada çıkan yangında lüks araçlar küle döndü

Olay, Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ayakkabı malzemeleri imal eden fabrikada henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Alevleri göre fabrika bekçisi durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında fabrikada bulunan malzemeler ve fabrika bahçesinde bulunan 2 lüks otomobil ile bir kamyonet küle döndü. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yangına yanlış yerden müdahale ettiğini söyleyerek otomobillerin o yüzden yandığını ifade etti. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Fabrikanın çevresini emniyet şeridiyle kapatmaya çalışan polis ekipleriyle vatandaşlar arasında zor anlar yaşadı. Otomobillerin ve fabrikanın yandığını gören çalışanlar paniğe kapıldı.

Olayla ilgili konuşan bir fabrika çalışanı, “Benim kardeşim bekçiydi. O bize fabrikanın yandığını haber verdi. Biz de geldik. Çok fazla zayiat var. Yaralı yok. Fabrika çalışmıyordu. Arka tarafta bulunan 2 araba yandı” dedi.

Batuhan Toprak - Caner Sönmez - Halil Enes Sucu