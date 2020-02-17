Belçika'nın başkenti Brüksel'de, depremde zarar gören Arnavutluk'a yardımların organize edilmesi amacıyla AB ev sahipliğinde “Arnavutluk İçin Bağışçılar Konferansı” düzenlendi. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakçı temsil ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, konferansta yaptığı konuşmada Türkiye'ye yardımlarından ötürü Türkçe teşekkür etti.

“Arnavutluk için Hep Birlikte” temalı yardım konferansında, AB'yi temsilen konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bugün bu kadar kalabalık bir şekilde toplandığınız için teşekkür ederim. Geçen kasım ayında Arnavutluk'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği bir felaket yaşandı. Evler yıkıldı aileler evsiz kaldı, acılar yaşandı. Bu durumda ülkeler harekete geçti. Paradan daha önemli olan dayanışma hikâyesiydi. AB olarak çok hızlı bir şekilde sivil savunma sistemimizi harekete geçirdik. Avrupa ailesinin bir parçası olan Arnavutluk için bu ülke için kıta ülkeleri harekete geçti. Kanada, Türkiye, ABD gibi birçok ülke yardıma koştu. Dayanışmanın hayatlar kurtarabileceği Arnavutluk'ta yaşanarak görüldü. Bu bizim ortak harekete geçmemizle oldu. Uluslararası birlikte hareket etme kabiliyeti asla durmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Leyen ayrıca, AB Kurumları ve AB üye ülkelerinin, Arnavutluk için AB bütçesinden 100 milyon Avroluk bir yardım paketi hazırladığını belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise konferansta yaptığı konuşmada, AB'nin Arnavutluk'un yanında olduğu mesajını verirken, “Acı olayın arkasından AB ülkeleri olarak birlik içinde hızlıca Arnavutluk halkına desteğe koştuğunu, enkaz çalışmalarına yardım edildiği ve ardından da yardımların dağıtılmasına katıldıklarını, Arnavutluk'un yeniden inşası için dayanışma içinde olacaklarını, okulların onarımı, işletmelere destek ve yaraların sarılması konusunda bu zor zamanlarında Arnavutluk halkının yanında olduklarını belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkçe teşekkür

Arnavutluk İçin Bağışçılar Konferansı'nda söz alan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesi için yapılan bu çabalardan derin bir şekilde etkilendiğini dile getirdi. Yardım eden ülke ve uluslararası kurumlara hitaben teşekkür konuşması yapan Rama'nın, katılımcılara farklı dillerde teşekkür ederken Türkiye'ye hitaben de Türkçe olarak teşekkür etmesi dikkat çekti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bu şok anında yanlarında olan AB'ye AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel nezdinde tüm Avrupa Birliği'ne minnettar olduğunu söyledi.

Konuşmasında AB'nin genişleme politikası ve ülkesinin AB üyelik yolundaki durumuna da değinen Arnavutluk Başbakanı, ülke olarak AB üyeliği için gerekli olan reformları yapmaya arzulu olduklarını, çocukların geleceği için AB'nin beklentileri tam anlamıyla karşılamaya çalışacaklarını, ancak bunun için Brüksel'in yapıcı ve olumlu enerjisine ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Konferansta Türkiye adına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Türkiye'nin Arnavutluk depremi sonrasında sunduğu destekler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaymakçı, TİKA, AFAD ve TOKİ kurumların aktif bir şekilde Arnavutluk'a yardım ettiğini ve yapılan desteklerin devam etmekte olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Balkanlardaki çalışmalarının önemini vurgulayan Dışişleri Bakan yardımcısı Kaymakçı, “Türkiye Balkanlarda dayanışmacı, yapıcı, bağ kurucu rolünü yürütmeye devam edecektir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferansa katılan çok sayıda ülke ve İslami İşbirliği Teşkilatı, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlar da hem Arnavutluk'a taziyelerini yenilediler hem de hazırladıkları destek programları hakkında bilgiler verdiler.

Mustafa Ulusoy