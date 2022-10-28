İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutluk'a giden Türk genç pasaport kontrolünde hayatının şokunu yaşadı

Arnavutluk'a giden Türk genç pasaport kontrolünde hayatının şokunu yaşadı
Arnavutluk'a giden Türk genç pasaport kontrolünde hayatının şokunu yaşadı

18 Ekim tarihinde Arnavutluk’un Tiran şehrine ağabeyinin yanına giden ve havaalanında ismi sebebiyle polis baskısına maruz kaldığını iddia eden Recep Tayyip Altındal, yaşadıklarını anlattı. Polisin, pasaportunu ve eşyalarını yere fırlattığını söyleyen genç 24 saat boyunca aç ve susuz bırakıldığını ifade etti. Gencin annesi ise konuyu İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirtti.

Arnavutluk’a giden Türk genç pasaport kontrolünde hayatının şokunu yaşadı - Tıkla İzle

Olay, 18 Ekim tarihinde meydana geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Recep Tayyip Altındal, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan ağabeyinin yanına gitmek için yola çıktı. Uçaktan inen Altındal, pasaport kontrolünde hayatının şokunu yaşadı. Adının Recep Tayyip olması sebebi ile haksız bir baskı ve hakaret gördüğünü iddia eden genç, yaşadıklarını anlattı. Gencin annesi Münevver Altındal ise oğlunun maruz bırakıldığı kötü muameleyi hazmedemediğini ve konuyu İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

“Pasaportumu duvara çarparak yere attı”

Yaşadığı olayı anlatan Recep Tayyip Altındal, “18 Ekim'de Tiran'a gittim. Uçaktan indiğimde pasaport kontrolüne girdim. Kontrolde polise pasaportumu verdim. Orada bana neden geldiğimi sordu, turist olarak geldiğimi söyledim. Nerede kalacağımı sordu, otel rezervasyonumu gösterdim. Ağabeyimin beni dışarıda beklediğini söyleyerek, geri dönüş biletimi de gösterdim. Pasaportuma el koydu ve sıranın en arkasına geçmemi söyledi. Sıranın en arkasına geçtim, oradaki sıra bitince tekrar bana en arkaya geçmemi söyledi. Tekrar geçtim ve daha sonrasında ayrı bir yere aldılar. Pasaportumu duvara çarptı, yere attı. Bavulumu alarak içerisindeki eşyaları fırlattı. Elimden telefonumu aldı, mesajlarım ve fotoğraflarıma baktı. Keyfi ve alaycı bir şekilde yanındaki polise gösterdi, gülerek bir şeyler söyledi. Telefonumu almak için hamle yaptığımda, telefonumu çekti bana vermedi. Bir süre sonra telefonu elinden aldığımda bu sefer yakamdan tutarak, beni hırpaladı. Kaba bir muamele gördüm içeride tüm polislerden. Pasaportumu geri istediğimde vermediler, eve döneceksin dediler” dedi.

Esra Angün
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.