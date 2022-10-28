Arnavutluk'a giden Türk genç pasaport kontrolünde hayatının şokunu yaşadı

Olay, 18 Ekim tarihinde meydana geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Recep Tayyip Altındal, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan ağabeyinin yanına gitmek için yola çıktı. Uçaktan inen Altındal, pasaport kontrolünde hayatının şokunu yaşadı. Adının Recep Tayyip olması sebebi ile haksız bir baskı ve hakaret gördüğünü iddia eden genç, yaşadıklarını anlattı. Gencin annesi Münevver Altındal ise oğlunun maruz bırakıldığı kötü muameleyi hazmedemediğini ve konuyu İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

“Pasaportumu duvara çarparak yere attı”

Yaşadığı olayı anlatan Recep Tayyip Altındal, “18 Ekim'de Tiran'a gittim. Uçaktan indiğimde pasaport kontrolüne girdim. Kontrolde polise pasaportumu verdim. Orada bana neden geldiğimi sordu, turist olarak geldiğimi söyledim. Nerede kalacağımı sordu, otel rezervasyonumu gösterdim. Ağabeyimin beni dışarıda beklediğini söyleyerek, geri dönüş biletimi de gösterdim. Pasaportuma el koydu ve sıranın en arkasına geçmemi söyledi. Sıranın en arkasına geçtim, oradaki sıra bitince tekrar bana en arkaya geçmemi söyledi. Tekrar geçtim ve daha sonrasında ayrı bir yere aldılar. Pasaportumu duvara çarptı, yere attı. Bavulumu alarak içerisindeki eşyaları fırlattı. Elimden telefonumu aldı, mesajlarım ve fotoğraflarıma baktı. Keyfi ve alaycı bir şekilde yanındaki polise gösterdi, gülerek bir şeyler söyledi. Telefonumu almak için hamle yaptığımda, telefonumu çekti bana vermedi. Bir süre sonra telefonu elinden aldığımda bu sefer yakamdan tutarak, beni hırpaladı. Kaba bir muamele gördüm içeride tüm polislerden. Pasaportumu geri istediğimde vermediler, eve döneceksin dediler” dedi.

Esra Angün



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