Arnavutluk'ta yeni hükümet yemin etti

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan seçimin ardından Edi Rama başkanlığındaki yeni hükümet için Cumhurbaşkanlığı Sarayında yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlir Meta önünde yemin etti. Yemin törenin ardından Rama hükümeti, Başbakanlık binasına geçerek ilk0 Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Burada ilk icraatlarını ve görevlerini açıklayan Rama, Başbakanlığa bağlı Medya Enformasyon ve İletişim Ajansı kurulacağını ifade etti. Rama, ajansın hükümet, yerel yönetim ve kurumlar ile halk arasında bir köprü niteliği taşıyacağını belirtti. İtalya ve Almanya gibi ülkelerde başarılı örnekleri olduğunu vurgulayan Başbakan Rama, ajans sayesinde hükümetin yaptıklarının daha izlenebilir olacağını, ajansın açıklama ve yazıların da hazırlanacağı bir kurum olacağını dile getirdi. Covid-19 ile mücadele konusuna da değinen Başbakan Rama, görevi başında hayatını kaybeden doktor ve hemşirelerin çocuklarına 18 yaşına kadar maaş bağlanacağını duyurdu.

Öte yandan, dün Edi Rama'nın yönettiği ve siyasi programın da dahil olduğu hükümetin oylaması 77 evet, 53 hayır ve bir çekimser oy ile sonuçlanmıştı.

Malik Hasa