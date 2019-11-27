İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir'e getirildi
Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı, ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedavi altına alındı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası belinde zedelenme oluşan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Cüneyt Kılınçpınar, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Kılınçpınar, tedavisi için buradan sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Cüneyt Kılınçpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, meydana gelen depremde en son belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin ise yaralı durumda olduğu öğrenildi.
Mustafa İç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.