Arnavutluk'tan dönen yolcular deprem anını anlattı

Dün sabaha karşı Merkez üssü Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 34 kilometre batısında bulunan 6,4 büyüklüğündeki depremde, en az 19 kişi hayatını kaybetmiş 600'den fazla kişi yaralanmıştı. Çok sayıda binada hasar meydana gelmişti. Yerel saatle 03.54'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Richter ölçeğine göre 5'in üzerinde çok sayıda artçı depremler de yaşandı.

“Birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük”

Korkutan depremin ardından Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan dönen yolcular, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Tarifeli uçakla İstanbul'a dönen yolculardan Hasan Cumhur Bandaççıoğlu, havalimanında basın mensuplarına depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede bir fuar için Tiran'da bulunduğunu belirterek “İlk deprem galiba gece yarısı 12.00 civarında oldu. İlki 5,1 civarındaydı. Daha sonra 04.00 civarında asıl deprem başladı ve 45-50 saniye sürdü. Daha önce deprem yaşamış biri olarak gerçekten çok ürkütücüydü. Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok yüksek bir deprem yaşadık ve koktuk. Allah ülkemizi böyle bir depremden korusun. Aynı şiddette bir depremin İstanbul'da olduğunu düşünemiyorum bile. Tiran'da birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük. Otellerinde kimileri lobide uyudu” dedi.

“Bizim için bir şoktu, hareket edemedik”

Afrika'ya gitmek üzere aktarmalı olarak geldiği İstanbul'da gazetecilere açıklamada bulunan diğer bir yolcu Mirjana Kuka ise, “Sabaha karşı saat 03.00 civarında bir şeylerin salladığını hissettik ama rüyada olduğumuzu sandım. 25 dakika sonra her şey sallanmaya başladı. Bizim için bir şoktu. Hareket edemedik çünkü 20'den fazla sarsıntı oldu. Çok kötüydü. Oğlum anne neredesin diye sordu. Ben de hareket etme dedim. Çok korkutucuydu, 4. kattaydım. Sonrasında aniden aşağı indik. Bütün Tiran halkı dışarıdaydı. 3 saat sonra evlere döndük. Tiran'da depremden korktuğu için balkondan atlayan bir kişi öldü. Birçok bina, annemin yaşadığı dahil zarar gördü. İnsanlar halen evlere dönmedi” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz