Arpaçay menderesleri görenleri büyülüyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan ve doğanın canlanmasıyla birlikte yeşiller arasında süzülerek coşkuyla akan Arpaçay menderesi görsel şölen sunuyor. Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı'na dökülen menderesler havadan görüntülendi.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesleri geçtiği bölgelerde oluşturduğu adacıklar ise kart postal görüntüler ortaya çıkardı.

Arpaçay mendereslerinin köylerinden geçtiğini ifade eden Okçuoğlu köyünden Tanju Altay, “Çıldır Gölü'nden çıkarak Taşbaşı köyünden, Telek köyünden bizim Okçuoğlu köyünden dolaşarak Ermenistan sınırına dökülüyor. Yazın çok güzel görüntülere sahip oluyor” dedi.

Öte yandan, Arpaçay ovasında yeşille birleşen Arpaçay menderesleri, kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akıyor. Menderesin oluşturduğu güzel manzara havadan dron ile görüntülendi. Menderesler yeşil renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Arpaçay mendereslerinin bir başka özelliği ise uzun süren yolculuğunun son bulduğu Hazar Denizi, Arpaçay menderesleri Çıldır Gölü'nden doğuyor, Ermenistan sınırında Arpaçay Barajı'na dökülüyor. Arpaçay Çayı'na karışıyor. Buradan Iğdır sınırlarında Aras Nehri ile buluşuyor. Binlerce kilometrelik yolculuk Hazar Denizine dökülerek son buluyor.

Işık Çapanoğlu



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