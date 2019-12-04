Arsenal'in gözü Merih Demiral'ın üzerinde

İngiltere Premier Lig'de son 6 haftada galibiyet alamamasıyla birlikte İspanyol teknik adam Emery ile yollarını ayıran Arsenal'de gözler devre arası transferlerine çevrildi. İngiliz basınında Ada ekibinin, İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'a kanca attığı yazıldı. Londra temsilcisinin Merih Demiral için 24 yaşındaki İspanyol futbolcusu Bellerin'i gözden çıkardığı belirtilirken, Arsenal yönetiminin de İtalyan ekibine Bellerin - Merih takası teklif edeceği aktarıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da gösterdiği etkili performans ile isminden sık sık söz ettiren Merih'in Avrupa Şampiyonası öncesinde bu değişime sıcak baktığı ifade edildi.