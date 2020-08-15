İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arşiv Daire Başkanı Safi'den 12 ada paylaşımı

Arşiv Daire Başkanı Safi'den 12 ada paylaşımı
Arşiv Daire Başkanı Safi'den 12 ada paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde gelişen 12 adanın alınamamasına ilişkin belgeler paylaştı.

Safi, sosyal medya hesabı üzerinden, “Almanlar 12 adayı bize vermek istiyor. Zamanın Başbakanı Şükrü Saraçoğlu Cumhurbaşkanlığına soruyor: Adaları alıp İngilizlere verebilecek miyiz? İnönü cevap veriyor: Adaları almıyoruz... Belgeler Osmanlıca değil. Herkes okur... Yorumsuz” notuyla döneme ait belgeler paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Safi tarafından paylaşılan belgelerde, Almanların 12 adayı Türkiye'ye vermek istediği, ancak bu isteğin dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından reddedildiği görülüyor.
Safi ayrıca, “Eğer Mussolini hükümetini tanısaydık adalar bizimdi. Tanımadık almadık diyor Başbakan Saraçoğlu Almanların şartı buydu” notuyla başka bir belge paylaştı. Söz konusu belgede, Türkiye'nin Mussolini hükümetini tanımadığı için adaları alamadığı belirtiliyor.

 

Mevlüt Hasgül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.