Arslan: 'Biz de motiveyiz ve kazanmaya odaklandık'

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan ve grubunda henüz puanla tanışamayan Akhisarspor, J Grubu'ndaki son maçında yarın Belçika'dan Standard Liege'i konuk edecek. Gruptaki ilk 5 maçını kaybeden ve gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan ve savunma oyuncusu Vrsajevic yarın oynayacakları Standard Liege maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arslan "Grupta baktığımızda son hafta ve 3 takımın da iddiası var. Tek iddiası olmayan takım biz görünüyoruz ama futbol bu ne kadar iddiamız olmasa da yarınki maçta biz de kazanmak için çıkacağız. Gruptaki 3 rakibimiz de çok iyi takımlar. Çok iyi mücadele ettiler. Kim çıkarsa çıksın hak ettiği bir üst tur vardı. Çıkan takımlara şimdiden başarılar diliyorum. Son haftalarda göstermiş olduğumuz bir performans yükselmesi var. Bir ivme kazandık. Yarın da bunu tekrarlamak en büyük arzumuz” dedi.

Takımdaki eksiklikleriyle ilgili bilgi veren Arslan, “Sezon başı UEFA'ya verilen bir liste oluyor. Bu listeden şu an için 5 tane oyuncumuz yarınki karşılaşmada oynayamayacak. Yarınki kadromuzda 17 kişi ile yer alacağız. Sakatlarımız ve cezalarımız var. Lopes de son dünkü antrenmanda sakatlandı. Yarınki maçta o da görev alamayacak” diye konuştu.

Oyuncularını motive etmek ve kazanmayı alışkanlık haline getirmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Son haftalarda Bursa'ya hatalarımız sonucu mağlup olduk. Hak etmemiştik. 6 maç süren bir çıkışımız var. Hiçbir teknik direktör futbolcu kaybetmeyi istemez. Biz de motiveyiz ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız eksik olacak ama bu fedakarlığı gösterebilirsek kazanmak için elimizde güçlü donelerin olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin puan durumunu ve başarılı oyunun göz ardı etmeden bunu söylemek istiyorum.”

“Ülke futboluna da katkımız bulunmamız gerekiyordu”

Yarınki maçta puan alma istekleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Arslan, “Bizce çok değerli. Sezon başı planlamada yapılan hatalar, bizi UEFA'yı göz ardı etmemize neden oldu. Belki oyunsal anlamda güzel oyuna katkımız oldu ama bunu biz puana, daha fazla üst tura çıkacak bir duruma getiremedik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülke futboluna da katkımız bulunmamız gerekiyordu. Bunun için sezon başına atıfta bulunmak zorundayım maalesef. Yarın da eksiklerle oynayacağız ama bu puan ya da puan alamayacağımız anlamına gelmesin. Biz bunu başarmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyarak, başarmak istiyoruz. Yarın için güzel bir futbol akşamı olacağını gösteriyor. Puan almak, iki takımın sahada doğruları ve yanlışları olarak ortaya çıkacak bir netice” ifadelerini kullandı.

“Puan almak istiyoruz”

Akhisarsporlu oyuncu Vrsajevic de yarın son maçlarına çıkacaklarını ve puan almak istediklerini belirterek, “Bugüne kadar oynadığımız tüm Avrupa maçlarında iyi bir oyun ortaya koymuştuk ama puan alamamıştık. Yarınki oynayacağımız takım güçlü bir takım ama bizim için fark etmez. Biz sahaya çıkıp elimizden geleni yapmak ve puan almak istiyoruz” dedi.

Öte yandan basın toplantısı öncesi Akhisarspor takımı maçtan önceki son antrenmanına çıktı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda yeşil-siyahlılar taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, Lopes, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek. Yarın saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak.

Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ

