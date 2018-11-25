Arslan: 'Rehavet pahalıya patladı'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor sahasında ilk yarısını 2-1 önde kapattığı maçın ikinci yarısında kalesinde arka arkaya gördüğü gollerle Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Milli maç arasından sonra her iki takım için de önemli bir karşılaşmaydı. Her iki takımın da eksikleri vardı. Bursaspor ne kadar eksiği de olsa süper ligde şampiyonluk yaşamış bir camia. Maçtan önce de takımıma rakibimize saygı duyarak oynamamız gerektiğini söylemiştim. Rakibe saygı duyarak da oynadık. Maçta 3 tane kırılma noktası vardı. Bir tanesi Samet hocanın hamlesiydi, Umut Nayır'ı oyuna aldı ve karışığını verdi. İkincisi biz 2-0'ı yaptığımızda Bursaspor'un ümitleri de bir nevi sonlanmıştı ama biz ilk yarının son bölümlerinde bir rehavet bize pahalıya patladı. Orada o fırsatı vermemeliydik. 2-1 olmamalıydı. Orada biraz saygı duymayı unutunca cezası ağır oldu. Yediğimiz ikinci gol tamamen stopersiz oynamamanın kademesinden boşalan bir şey. Sissoko ve Kadir'in o kademeyi yapması gerekirdi. Orada da içinde bulunduğunuz o eksiklilerin pozisyon değerlendirmesi yanlış olunca maalesef ikinci gol geldi. Sonra Latolevici'nin müthiş bir şutu vardı. Ona yapılacak bir şey yoktu. 3-2'den sonra da şansımız vardı. Ertuğrul kalecinin kademesine girerek golü önledi. İlk planımız tuttu ama sonrasında Bursaspor'un planı tuttu. Tebrik ediyoruz. Bundan bir ders çıkaracağız kendimize” dedi.

Seleznyov'un kadro dışı kalması

Bir gazetecinin Seleznyov'un kadro dışı kalmasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Arslan, “Ben hep oyuncuları hep kazanmaya çalışıyorum. Onlar bizim için değerli. Onlar kendini bir yere ait istemiyorsa ve oradan ısrarla gitmek istiyorsa bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Dün ter idmanında kulüp başkanı orada, yöneticiler orada ben oradayım. Hala tavır ve davranışları kulüpte kalma üzerine değildi. Ben Seleznyov'un kadroda tutmak için çok uğraştım ama mücadeleyi Seleznyov kazandı. Kadro dışı kalmayı o başardı. Biz içeride tutmak için çok uğraştık. Ben kadro dışı bırakmadım onun kendi tercihiydi” şeklinde konuştu.

Rakibe ne olursa olsun saygı duyulması gerektiğini ısrarla futbolcularına aktardığını vurgulayan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Rakibinize kesinlikle saygı duyacaksınız. Sonucu daha sonra ağır oluyor. Bu suçlama değil bir saptama. Çok önemli geçmişi ve camiası olan bir takım. Kiminle oynarsak oynayalım o saygıyı göstermemiz lazım. Sadece bundan dolayı yenilmedik ama orada Bursaspor'a bir geri dönüş fırsatı verdik. Artık önümüzde 4 tane maç var. 2 Avrupa, 2 Türkiye kupası. Yoğun bir periyoda giriyoruz. Yine sakatlardan Serginho ve Caner dahil oldu. Herkese çok ihtiyacımız var. İnşallah bu mağlubiyeti en kısa zamanda atlatırız. UEFA'da çok farklı bir platform. İnşallah oradan da iyi bir skorla dönebiliriz.”

Önder Aydın - Sadık Cangel - Barış Gezici

