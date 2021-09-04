Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ile 6 ev kalıntısı bulundu

Vali Aydın Baruş, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret ederek yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe'deki kazıların başlaması üzerine Ören Yerini ziyaret eden Vali Baruş, kazı çalışmaları ile yakinen ilgilendi. Burada Prof. Dr. Marcella Frangipane, Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ve diğer kazı ile ilgilenen ekiple görüşen Vali Aydın Baruş kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, 10 Ağustos'ta çalışmalara başladıklarını, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 24 mezar ile MÖ 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulduklarını söyledi. Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürece ait buluntulara rastladıklarını ve yeni kazı alanının Arslantepe Sarayından çok daha önce yapıldığını ve burada elit kesimin yaşamış olduğuna dair emareler bulduklarını ifade eden Restelli, bulunan evlerdeki yapı, fırın ve seramiklerin karbon analizleri neticesinde milattan önce 3600-3700 yıllarına ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Vali Aydın Baruş ise, Marcella Frangipane, Francesca Balossi Restelli ve diğer tüm kazı heyetine Arslantepe Höyüğünün UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasındaki büyük emekleri ve uğraşları için teşekkür etti. Baruş, kazı alanının üstünün kapatılmasın sağlayacak olan çatı projesinin en kısa sürede tamamlanması için gerekli iş ve işlemlerin hızlandırılması için ilgili yerlerle iletişime geçeceğini söyledi.