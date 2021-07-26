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Art arda deprem olan ilçede halk geceyi sokakta geçirdi

Art arda deprem olan ilçede halk geceyi sokakta geçirdi
Art arda deprem olan ilçede halk geceyi sokakta geçirdi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3.4 ve 4.2 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerle sarsılan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Art arda deprem olan ilçede halk geceyi sokakta geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.57'de merkez üssü Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.55'te yine merkez üssü Düziçi ilçesi Ellek beldesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmazken, sarsıntılar halk arasında paniğe neden oldu. Tekrar deprem olur endişesi taşıyan vatandaşlar ise geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar çok korktukları için evlerine giremediklerini ve geceyi sokakta geçirdiklerini anlattı.

Selçuk Şavran - Merden İslah

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