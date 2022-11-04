Art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada

Olay, Bakırköy D-100 Güney yol mevkiinde yaşandı. Bir otomobil sürücüsü trafikte tehlikeli manevralar yaparak art arda şerit değiştirip bu anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Olayla ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde 34 YS 2410 plakalı araç sürücüsünün A. Y. olduğu tespit edilerek yakalandı. Yakalanan 34 YS 2410 plakalı araç sürücüsü A.Y.'ya “Makas atmaktan bin 823 lira “Yakın takip”ten 196 lira “Saygısızca araç kullanmak"tan 196 lira “Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek”ten 427 lira “Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek” ten 196 lira olmak üzere, toplamda 2 bin 838 lira idari para cezası uygulandı. Şahsın akan trafikte yaptığı tehlikeli manevralar ve hareketler nedeniyle de gerekli sağlık şartları yerine getirilene kadar sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Öte yandan A.Y. isimli şahıs Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sadık Kahraman

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