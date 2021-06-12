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Artan Covid-19 vakaları Moskova'da 9 günlük tatil ilan ettirdi

Artan Covid-19 vakaları Moskova'da 9 günlük tatil ilan ettirdi
Artan Covid-19 vakaları Moskova'da 9 günlük tatil ilan ettirdi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 4 günlük genel tatil ilan edildiğini, hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle sonrası toplam tatil süresinin 9 gün olacağını duyurdu.

Rusya'da son zamanlarda artan Covid-19 vakalarından sonra Moskova yönetiminden acil tedbir kararları alındı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, başkentte korona virüs vakalarında artış gözlendiğini işaret ederek 15 Haziran ile 19 Haziran arasında genel tatil ilan edildiğini bildirdi.

Son haftada görülen vakaların geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan vaka sayılarına yaklaştığını söyleyen Sobyanin, özellikle doktorlarda, genç ve orta yaş kategorisindeki hastalarda da vakaların arttığını belirtti. Kentte faaliyet gösteren firmaların en az yüzde 30'una uzaktan çalışma yöntemini tavsiye ettiklerini vurgulayan Sobyanin, aşı olan 65 yaş üstü kişilerin ve işçilerin de bu uygulamaya tabi tutulmasını istediklerini söyledi.

Sobyanin, 15 Haziran'da başlayan genel tatil ile hafta sonu tatillerinin birleştirilmesi sonrası toplam tatil süresinin 9 gün olacağını ifade etti.

Erhan Altıparmak

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