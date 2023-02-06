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Artçı deprem Mersinlileri sokağa döktü

Artçı deprem Mersinlileri sokağa döktü
Artçı deprem Mersinlileri sokağa döktü

Bu sabah saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından bugün öğleden sonra meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem Mersin'de de şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.

Saat 13.24 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan 7.6 şiddetinden deprem, bölgedeki bir çok ilde olduğu gibi Mersin'de de şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntıyla birlikte depreme iş yeri ve evlerinde yakalanan insanlar, korku ve panik halinde bulundukları binayı terk ederek sokağa çıktı. Korkuya kapılan binlerce Mersinli, artçı şokun ardından uzun süre binalara girmeyerek sokakta bekledi.

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