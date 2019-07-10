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Artem Kravets antrenmana katıldı

Artem Kravets antrenmana katıldı
Artem Kravets antrenmana katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets bugün takıma katıldı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'un golcü oyuncusu Artem Kravets, dün Kayseri'ye geldi ve sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sezonun tamamlanmasının ardından ülkesinin milli takım kampına giden Artem Kravets'e milli maçların ardından, Sarı-Kırmızılı teknik heyet tarafından ekstra izin verildi. Artem Kravets iznin sona ermesinden sonra dün akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi.

Golcü futbolcu Artem Kravets'in İstikbal Mobilya Kasyerispor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.  

Yüksel Yıkılmaz
 

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