Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir

İkinci el otomobil piyasasında önlenemeyen fiyat artışları devam ediyor. Pandemi sürecinde sıfır araç arzının talebe yetişmemesi, vatandaşların toplu ulaşımdan uzaklaşması, sıfır araç fiyatlarındaki yükseklik ve şahıslar arasındaki fiyat rekabetleri gibi birden çok etmen bu artışlarda rol alıyor. Fiyatlar için söylenen ‘otomobil fabrikalarının üretime başlayınca düşecek', ‘kurban bayramı sonrası düşecek' gibi beklentiler boş çıktı. Piyasa yılbaşında yeni modellerin çıkmasıyla ikinci eldeki fiyat artışlarının devam etmesini bekliyor.

Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aydın, “Pandemi başladığından beri fiyat artışları devam ediyor. İnsanlar artık toplu taşımayı kullanmak yerine kendi araçlarını satın almayı tercih ediyorlar. Sıfır araçlarda fiyatlar yüksek olduğu için bu talep daha çok ikinci ele gerçekleşiyor. Ben mart ayına kadar bu yükselişin devam edebileceğini tahmin ediyorum. Araç satışında problem yok ama almada sıkıntı çekiyoruz. Çünkü sattığımız fiyata geri yerine mal koyamıyoruz. Yılbaşında yeni araçlar çıktığında fiyatları yüksek çıkacak. Yeni araç çıktığı zaman model farkı, paket farkı, görünüm farkı olacak. O yüzden fiyat da yükselecek. Sıfır araç fiyatları arttığı zaman ikinci el fiyatları da artacak” dedi.

Havza Galericiler Sitesi Başkan Yardımcısı Lokman Selçuk Şahin, “Fiyatların yılbaşında da artmasını bekliyorum. Gelecek araçlar euro ve dolara endeksli olduğu için bunlar tabii ki yüksek fiyatlardan gelecek. Şu andaki liste fiyatlarından geleceğini düşünmüyorum. İkinci elde sıfıra endeksli olduğundan bunun da ikinci eli artış olarak olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Şu anda piyasanın durumu çok yüksek, hala da yükseliş devam ediyor. Çünkü sıfır araçlar şu anda gelmiyor. Gidip bir bayiye sıfır araç almak istediğinizde 3 ay, 5 ay sonra teslimat olacağı, euro ve dolara göre fiyatın değişebileceği söyleniyor. İkinci elde bir de rekabet oluştu bu yüzden de artış devam ediyor. Bir parça boyalı, kusurlu A arabası 80 bin TL yazılmışsa mesela hatasız boyasız B arabasını ben de 90 bin yazayım diyor şahıslar. Tamamen birbirine endeksli bir durum” diye konuştu.

"Herkes zamdan dolayı sorup kaçıyor"

Piyasayı yakından takip eden Okan İmamoğlu ise “Piyasada fiyatlar yüksek ve yeni araç üretilmediği içinde hep çıkışta. Piyasada aynı araçlar dönüp duruyor. Alan 10 lira üzerine koyuyor satmaya çalışıyor. Ben de iki aracımı satmak için buraya getirdim ama herkes zamdan dolayı sorup kaçıyor. Çünkü piyasayı bilmeyen bir vatandaş 2 hafta önce geliyor fiyat 120 lira, 2 hafta sonra geliyor fiyat 130 lira. Şaşırıp geri dönüyor. Şu anda piyasada dönen araçların tamamı bayi ve galerilerde. Piyasadaki malların iyisini hep bayiler, galeriler topluyor. Ondan dolayı piyasada araba yok. Bayiye gidiyorsun adam artık sıfır satmayı bırakmış elinde 100 tane ikinci el var. Bu sefer piyasada bir daralma oluyor. Bir araca 10 talip, 20 talip ister istemez fiyatı yükseltiyor. İkinci el araçların yüzde 80'i bayi ve galerilerde, yüzde 20'si şahıslarda. Onlara da bakıyorsun bir gün Mardin'de, bir hafta sonra Ankara'da, bir hafta sonra Bursa'da. Aynı arabalar dönüyor. Bundan 30 sene önce bir Şahin bir Doğan almak çok lüks sayılıyordu. Böyle devam ederse bir iki sene içinde araba almak çok aşırı lükse girecek” şeklinde konuştu.

Ünsal Karka

