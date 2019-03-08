Artık düdüğü kadınlar çalıyor

Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu futbol camialarında kadınlar kendisini ispatlamaya devam ediyor. Son olarak hakemliğe ilgi oldukça artarken, özellikle yurtdışında birçok profesyonel mücadelelerde kadın hakemlere yer veriliyor. Türkiye'de de kadınların bu mesleğe olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Son olarak Eskişehir'de hakemlik eğitimi alan ve sayıları 20'yi bulan kadınlar iddialı bir şekilde yollarına devam ediyor. Birçoğu öğrencilik ile birlikte mesleği yürütürken üst klasmanların hayallerini kuruyor. Hepsinin ortak özelliği küçük yaşlardan beri futbola olan sevgileri olurken, tutku duydukları spora katılımcı olmanın mutluluğu ise onlar için daha özel. Deneyimli kadın hakemlerden Arzu Görgün, zaman zaman kadın oldukları için hakemlikte zorluklar yaşadıklarını belirtirken, “Hepimizin problemi bize güvenilmiyor. Keşke böyle olmasa biz de yukarı profesyonel maçlara çıkıp maç yönetebilsek” ifadelerini kullandı.

“Daha üst liglerde maçlara çıkmayı biz de isteriz”

Klasman Yardımcı Hakem Arzu Görgün, kadınların bu meslekte en sık karşılaştığı problemin başında kendilerine güvenilmemesi olduğunu belirtti. “Türkiye'de kadınları çok fazla alanda göremiyoruz” diyen Görgün, “Klasmanda 2, hakemlikte 5'inci yılım. Futbolu izlemeyi ve futbolu seviyordum. Şansımı denemek istedim. Kuralları da demek ki biliyormuşum o zamanlar. Şans beni buralara kadar getirdi. Yükseldim ve şu an çok memnunum. İşimi seviyorum. Kadınları zaten Türkiye'de çok fazla alanda göremiyoruz. Hakemlikte de aynı şekilde göremiyoruz. Görmek istiyoruz. Bunun için çalışmalar çok fazla yapılıyor. Fakat etkili olmuyor. Daha üst liglerde maçlara çıkmayı biz de isteriz. Hepimizin problemi bize güvenilmiyor. Hem seyirci tarafından hem de büyüklerimiz tarafından. Genel olarak güven problemi yaşıyoruz. Keşke böyle olmasa biz de yukarı profesyonel maçlara çıkıp maç yönetebilsek” şeklinde konuştu.

“Bazı şeyleri kanıtladık”

Kadın hakemler olarak mesleklerinde başarılı olarak bazı şeyleri kanıtladıklarını ifade eden Arzu Görgün, bunlara ek olarak daha kendilerini göstermek için daha fazla şans istediklerini belirtti. Tüm alanlarda cinsiyet eşitliği olması gerektiğinin altını çizen Hakem Görgün, “Bazı şeyleri kanıtladık bence kadın hakemler olarak son iki üç senedir. Biraz daha şans veriliyor bize ama daha fazlasını istiyoruz. Sonuçta niye ayrımcılık olsun? Kadın erkek eşit sonuçta. Biz de o yerlere gelmek isteriz. Küfür ise bölgeden bölgeye ve maçtan maça değişiyor. Çok fazla küfür olmuyor kesinlikle. Bir maçta kadın hakem olduğu sürece küfür seviyesi biraz daha azalıyor. Bu bence halkın bilinçli olduğu bir konu. Fakat bazı noktalarda tabi ki biz de küfür yiyoruz. Herkes gibi küfür ediyorlar bize de” dedi.

“Neden hep izleyeyim? Yöneteyim dedim”

Küçük yaşlardan beri futbola olan ilgisinin olduğunu vurgulayan Klasman Yardımcı Hakem Merve Turan da, “Hakemliğe başlayalı iki sene oldu. Bu sezon yükseldim. Arzu hocamla beraber 2 kişi klasmandayız. Ben hep futbol izliyordum. Yönetmek hiç aklımda yoktu. Futbolu seviyorum. Neden hep izleyeyim? Yöneteyim dedim. Anladığımı da düşünüyorum. Böylelikle hakemliğe başladım. İl hakemliğim çok kısa sürdü. 6 ay içerisinde bölgesele yükseldim. Kadın bölgesel yardımcı hakem oldum” diyerek hakemliğe başlangıcını anlattı.

“Bir şeyleri daha iyi bilsek bile önyargı ile yaklaşılıyor”

Futbolun içindeki insanların, kadın hakemleri gördüklerinde direkt tepkilerinin değiştiğini ifade eden Merve Turan, “Öncelikle kadın olduğumuz için bir şeyleri daha iyi bilsek bile önyargı ile yaklaşılıyor. Haliyle insanları bunlara inandırmak çok zor. Ama biz kendi içimizde yaptığımız doğruyu bildiğimizde bu bizi mutlu ediyor ve dışarıyı duymamaya başlıyoruz. Bunun dışında keşke kadın hakem olmak daha iyi olsa ama zor. Sizi gördükleri anda direkt tepkileri değişiyor. ‘Yandık', ‘Yine mi?' ve ‘Başımıza ne gelecek?' gibi tepkilerle karşılaşıyoruz ama alıştık artık” dedi.

“İyi yaklaşımlar da var kötü yaklaşımlar da var”

Futbolcuların kendilerine itirazları hakkında “Kırıcı yaklaşımlar olsa da sonucu hep tatlı bitiyor” diyen Turan, “İnsandan insana değişiyor. Her futbolcu da aynı değil. Kimisi oyun gereği nabızla kendisini kaybedip kırıcı şeyler söyleyebiliyor. Ama haklarını yemiyim kırıcı olsalar da sonrasında pişman olup hakem odasına gelerek ‘Hocam kusura bakmayın' demeleri daha kolay bir erkek hakeme göre. Bunları da yaşıyoruz. İyi yaklaşımlar da var kötü yaklaşımlar da var. Sonucu hep tatlı bitiyor. O konuda şanslıyım biraz daha” şeklinde konuştu.

“Gelin bu önyargıyı hep beraber kıralım”

Son olarak kadınların futbola ve hakemliğe olan ilgisinin gittikçe çoğaldığını ve sayılarının arttığını ifade eden hakem Merve Turan, kadınlara da bir çağrıda bulundu. “Eğer futbolu seviyorsanız sadece izlemekle kalmayın. Gelin önyargıyı hep beraber kıralım” diyen Turan şu şekilde açıklamalarına son verdi:

“Sayımızı çoğaltıyoruz. Bu işi yapıyoruz ve gerçekten severek yapıyoruz. Çoğu insandan da daha çok emek veriyoruz. Sayımız gittikçe çoğalıyor. Daha çok duyurulup biraz daha normalleşip kadınlıktan ziyade ‘Hakemler geldi' denilmesini istiyoruz. İnşallah niceliğimiz kadar niteliğimiz de artacak. İnsanlar bize bir şekilde daha çok güvenmeye başlayacak. Temennimiz bu yönde. Gerçekten zor ama çok keyifli bir meslek. Eğer futbolu izlemeyi seviyorsanız sadece izlemekle kalmayın. Sahaya bir şekilde çıkın. Gerek düdük çalın gerek bayrak kaldırın ama inanın bir tane doğru taç göstermenin bile insana verdiği hissi anlatamam. Çok güzel hissettiriyor insanlara. Bence gelin bu önyargıyı hep beraber kıralım. Sayımızı artıralım. Niteliğimizi artıralım.”

Oğuzhan Demir - Ersin Gökdağ