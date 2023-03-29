Artık kaybolma yok, kurum içi navigasyon uygulaması hayata geçiyor

Girişimci gençlerden günlük hayatı kolaylaştıran yapay zeka tabanlı yeni bir uygulama hayata geçiyor. Geliştirilen kurum içi navigasyon ile hastane, havalimanı, kamu binaları, adliyeler ve okul gibi kurum içinde gidilmek istenilen yere sadece cep telefonu ve QR kod vasıtasıyla ile ulaşma imkanı sunuluyor. Hem çalışanlar hem de ziyaretçilerin hızlı ve verimli bir şekilde hareket edebilmesinin hedeflendiği uygulama gerçek zamanlı konum tespiti ve özelleştirilebilir harita özellikleri de barındırıyor. “Navision” adı verilen uygulamanın bir diğer faydası da engelli bireyleri kapsaması. Hem görme hem de işitme engelli bireyler uygulamanın özellikleri sayesinde kimseden yardım almadan direkt gitmek istedikleri yere kolayca ulaşabilecek.

Laptop almak için kredi çekti şimdi 200 kurum ile anlaşmaya gidiyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi bünyesinde kurdukları Ellusion şirketi projelerinden biri olan Navision ile ilgili şirket kurucusu Berzan Öner Teknoloji ve Sanayi Bakanlığından destek aldıklarını ve yakın zamanda 200'e yakın kurum ile anlaşmaya gidileceğini söyledi. Aynı zamanda Yeni Medya ve İletişim Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Öner, laptop alabilmek için 13 bin lira kredi çekerek başladığı şirketinde şu anda kendisi gibi öğrenci arkadaşları ile metaverse ve yapay zeka tabanlı projelere ağırlık verdiklerini ifade etti. Öner uygulama ile ilgili, “Bizim projemizin ana amacı insanların kurumlar içindeki yollarını kaybetmemesini, gidecekleri yeri direkt bulmasını sağlamak. Günlük hayatta herkes Google Maps'ı çok fazla kullanıyor. Diğer yandan yön bulunması adına kurumlar içerisindeki tabelalar ya da yapılan etkinlikler için çıkarılan broşürlerin doğaya verdiği zarar maalesef çok fazla. Biz de buradan yola çıkarak bunu dijitale dökelim dedik. Bunun için kurumlar içerisinde yollarımızı daha kolay bulmamızı sağlayacak bir proje geliştirdik. Navision adını verdiğimiz bu uygulama ile sadece cep telefonunuzu kullanarak mesela hastaneye gittiğinizde girişinizden itibaren sizi yönlendirerek randevu aldığınız doktorun odasına ya da laboratuvara ulaşabileceksiniz. Bulunduğunuz ortam telefon ekranınızda 3 boyutlu olarak haritalandırılacak ve size yol gösterecek. Bu sayede kimseye yer yön sorma gereksinimiz duymadan zamandan kazanarak, en kısa sürede istediğiniz yere ulaşabileceksiniz” dedi.

Engelli bireyler için de yönlendirme sağlıyor

Uygulamayı engelli bireylerin de kullanabileceği tarzda geliştirdiklerini aktaran Öner, “Bu projemizin bir diğer amacı da engelli bireylerimize hitap etmekti. Gerek görme gerek duyma engelli bireylerimiz çok rahat bir şekilde telefonlarından kullanabilecekleri ve onları yönlendirebilen bu uygulama ile rahatça kurum içlerinde istedikleri alana ulaşabilecekler” dedi.

Yeni projeler için çalışmalar devam ediyor

Kendisi gibi üniversite öğrencisi olan ve şirket bünyesindeki Emirhan Baysal, Adnan Özgör, Elif Yıldız, Kerem Baran Tan ve Ece Arslan ile öncesinde de online alışveriş merkezi uygulaması geliştirdiklerini aktaran Öner, yakın zamanda da sosyal medya için yapay zeka vasıtasıyla gönderiler hazırlayabilen bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Öner, kendilerine her konuda destek sağlayan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın için ise, “Bize her zaman destek verdi. Yapmış olduğumuz çalışmaları daha da ileri taşımamız için bize üniversitesi bünyesinde ofis bile sağladı. Bu yüzden emekleri ve desteği için kendisine özel olarak teşekkürlerimizi iletiriz” şeklinde konuşarak sözlerini sonlandırdı.

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