Artukbey Kahve yurt içindeki 75. şubesini İskenderun'da açtı

Törende konuşan Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, İskenderun şubesi için güç birliği yaparak ortaklık kuran Serdar Yavuz, Mahmut Yavuz, Talat Erkek ve Mustafa Avcı'ya yatırımları için teşekkür etti.

Paralarının son kuruşuna kadar yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Yertüm, ''Paramızın son kuruşuna kadar istihdam kanımızın son damlasına kadar vatana hizmet sloganı ile yola çıktık. Bu yolda çok büyük hedeflerimiz var. Yurt içinde 75, yurt dışında da 7 mağazayla bir marka olduk. Ülkemizin sıkıntılar yaşadığı bu süreçte yüreğini ortaya koyan bütün maddi kazanımlarını ortaya koyan, buradaki iş ortaklarımıza bu yatırımı yaptıkları ve istihdama destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bizim hedeflerimiz inanılmaz büyük. İnanılmaz güçlü bir markayla yeniden Anadolu deyip Türkiye'ye ve dünyaya uluslararası bir marka çıkarmak hedefindeyiz. Bu hedefimizin alt yapısını güçlü adımlarla atıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualar ve kesilen kurdela ile iş yeri hizmete girdi. Artukbey Kahve İskenderun'da açılış sonrası davetlilere Artukbey ürünü olan kahve ve kuruyemişler ikram edildi.

Öte yandan, açılış törenine, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz kaymakamı H. Hasan Gökpınar, CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin, İskenderun belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm ve kalabalık davetli topluluğu katıldı.