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Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü
Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'nde sabah saatlerinde çığ düştü. Düşen çığ, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü - Tıkla İzle

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü. Sabah erken saatlerde 4 farklı noktada meydana gelen çığ sırasında araç geçişi olmaması facianın yaşanmasını önledi. Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çığ gelen bölgenin açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede hızı 50 km bulan rüzgar ve tipi de çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.

Ömer Faruk Duman
 

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