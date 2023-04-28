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Artvin'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Artvin'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Artvin'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Artvin’in Hopa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Artvin’de 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza Hopa-Artvin karayolu viyadük altında bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 08 K 6073 plakalı tır, kavşağa giren 53 EC 597 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın sonunda otomobil refüje çıktı. Tır ve otomobilde maddi hasar oluşurken, otomobilin içinde bulunan 3 kişi kazada araç içinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Seyir halinde olan tırın, kavşağa giren otomobile çarpma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Osman Emre Ergün

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