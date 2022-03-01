Artvin'de define avcıları dereyi köstebek yuvasına çevirdi

Arhavi ilçesi Dikyamaç Köyü Antik Çağ'da hüküm süren Kolhis Krallığı'nın bir parçası olması sebebiyle define avcılarının uğrak noktası haline geldi. Son olarak köyde bulunan ve tarihe tanıklık eden asma köprünün altında kral mezarı olduğunu inanan define avcıları köprünün alında bulunan dere içindeki dev kayaları dinamitle patlattı.

Kayanın altında kral mezarı olduğu şeklinde efsaneler üretildiğini ifade eden Dikyamaç Köyü muhtarı İdris Numanoğlu, “Hayal kuruyorlar oysaki o taşın üstündeki delik zamanında yedek olarak kullanılan köprüyü tutturmak için delinmiş bir şey. Ama defineciler bunu işaret görüp kayayı patlatmışlar. Jandarma ekiplerimiz yapan kişileri anında tespit ettiler olayla ilgili soruşturma sürüyor” açıklamasında bulundu.

Osman Emre Ergün