Artvin'de doğanın muhteşem görünümü tabiatın zorluklarını unutturuyor

Yüzde 57'si ormanla kaplı Artvin'de, ilkbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen Sahara Milli parkının görsel şöleni, Artvin ile Ardahan şehrini birbirine bağlayan virajlı ve eğimli yolların zorluğunu unutturuyor.

Şavşat ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkı ilkbaharın renkleriyle yaza hazırlanıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 57'sı ormanlarla kaplı Artvin'de tabiatın muhteşem görünümü, görsel bir şölen sunuyor.

Bölgede seyahat eden Mesut Yılmaz isimli vatandaş, “Şavşat ilçemiz her haliyle ayrı güzelliğe sahip. Coğrafyası her ne kadar zorda olsa biz burada yaşamayı seviyoruz. Sahara Milli Parkı dünyadaki nadir bölgelerden biri, ulaşımı her ne kadar zorda olsa yazıda kışı da ayrı güzelliğe sahip” diye konuştu.