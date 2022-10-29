İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu

Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu
Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bir esnaf fenalaşan yaşlı adama yaptığı müdahale hayata tutunmasını sağladı.

Artvin’de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Abdullah Yıldırım, işletmesinin kapısında fenalaşarak yere yığılan bir adamı fark etti. Çevredekilerin yardımıyla yaşlı adamı dükkanına taşıyan Yıldırım, ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adam sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürülürken yaşlı adamın fenalaştığı ve esnafın müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.