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Artvin'de freni boşalan otomobil itfaiye araç parkına girdi

Artvin'de freni boşalan otomobil itfaiye araç parkına girdi
Artvin'de freni boşalan otomobil itfaiye araç parkına girdi

Artvin’de freni boşalan otomobil, itfaiye araç parkına girdi. Direğe çarparak durabilen otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi itfaiye personeli yaptı.

Öğlen saatlerinde Miralay Şükrübey caddesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 16 FE 383 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Rıdvan Beyaz (39), freni boşalan aracının hakimiyetini kaybedince itfaiye araç parkına girdi. İçeride bulunan iki itfaiye aracının yanından gecen otomobil, direğe çarparak durabildi.
Otomobil sürücü Rıdvan Beyaz çarpmanın şiddetiyle yaralanırken, ilk müdahaleyi ise itfaiye personeli yaptı. Daha sonra olay yerine gelen, 112 personeli yaralı sürücüyü tedavisi için hastaneye götürdü.
Kaza anında itfaiye araç parkında kimsenin olmaması ile büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Adem Güngör
 

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