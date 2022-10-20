Artvin'de gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın evleri tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sabah saatlerine kadar yaptığı çalışması sonucu yangını etrafta bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, Özer Öztürk'e ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap ev ve Sadat Gülseçkin'a ait betonarme ev kullanılmaz hale geldi.

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