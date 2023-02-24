Artvin'de her gün yeni bir heyelan yaşanıyor

Artvin-Erzurum karayolu üzerinde yaşanan taş düşme ve heyelan vakalarının ardından bugün Artvin'nde yeni bir heyelan daha yaşandı. Sanayi mahallesi esnafı yamaçtan çıkan sesler üzerine bölgeye gittiğinde heyelan anının saniye saniye cep telefonları ile görüntüledi. O anlar cep telefonlarına yansırken, vatandaşlar yaşanan heyelan vakalarının Kahramanmaraş depremleri sonrasında artmasına anlam veremediklerini belirttiler.

Adem Güngör

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