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Artvin'de kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü

Artvin'de kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü
Artvin'de kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü

Artvin’de etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Arhavi’nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, Şavşat’ta ise sonbahar renkleri beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin’de kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü - Tıkla İzle

Doğu Karadeniz'de sıcaklıklarının düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Arhavi'nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen doğa tutkunu, Yunus Hastürk, Şafak Hastürk, Ali Pervan ve Osman Sarı, arazili araçlarıyla yaylanın yolunu tuttular.

Macera sever 4 arkadaş, araçlarıyla karlı yola ilerleyerek çıktıkları Nopapeni Yaylasında 30 santimetre karla karşılaştılar. Bol bol fotoğraf çeken arkadaşlar Ekim ayında yağan karın tadını çıkartılar.

Osman Emre Ergün - Ömer Faruk Duman
 

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