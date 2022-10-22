Artvin'de kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü

Doğu Karadeniz'de sıcaklıklarının düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Arhavi'nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen doğa tutkunu, Yunus Hastürk, Şafak Hastürk, Ali Pervan ve Osman Sarı, arazili araçlarıyla yaylanın yolunu tuttular.

Macera sever 4 arkadaş, araçlarıyla karlı yola ilerleyerek çıktıkları Nopapeni Yaylasında 30 santimetre karla karşılaştılar. Bol bol fotoğraf çeken arkadaşlar Ekim ayında yağan karın tadını çıkartılar.

Osman Emre Ergün - Ömer Faruk Duman



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