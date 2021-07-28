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Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'de kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı

Artvin’de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

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22 Temmuz'da Artvin'in Mugrul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu. 6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 8 kilometre aşağıda bulundu. Serdar Yiğit'in Ayşe Yıldım ile nişanlı olduğu, eylül ayında dünyaevine gireceği, evini ve eşyalarını alıp tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Hasan Fehmi Demir

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