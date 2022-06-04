Artvin'de kızgın boğa sahibini hastanelik etti

Artvin ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri kente önemli bir kültürü barındırıyor. Şehrin en büyük organizasyonlarından bir olan Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali öncesi boğa sahipleri boğalarını hazır hale getirmek için yoğun çaba harcıyor.

Artvin'de esnaflık yapan Hızır Sert (39), aynı zamanda uzun yıllardır boğacılıkla uğraşıyor. 2-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Kafkasör Boğa Güreşleri Festivalinde baş kategorisinde güreşecek olan 800 kilogramlık ‘Mosso' isimli boğasını güreşlere hazırlayan Sert, boğasının saldırısına maruz kaldı.

Boğasına idman yaptıran Sert, boğasını ahıra bağlayacağı sırada aniden boğanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle yere yığılan Sert, boğanı uzaklaşmasıyla kurtulurken, aldığı boynuz darbeleriyle yaralanan Sert, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Boğanın sahibinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adem Güngör

