Artvin'de köylülerin kokarca böceğiyle başı dertte

Doğal güzelliği ile bilinen aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Camili (Macahel) köyü son günlerde kokarca böceğiyle başı dertte. Sayıları oldukça fazla olan, ormandan tarlaya, evden ahıra neredeyse her yerden çıkan kokarca böceği saldığı kötü kokunun yanı sıra, tarım alanlarına da zarar veriyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bölgede yaptığı ziyaret sırasında köylüler kokarca böceğinin verdiği zararları kendine iletti. Özellikle Gürcistan'a sınır komşu olan Güreşen, Muratlı ve Camili köylerinde oldukça fala bulunan kokarca böceği, yazın meyve ve sebzeleri ve fındığa zarar verirken, havaların soğuması ile evleri istila etmeye başladı.

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