Artvin'de Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor

İlçeye 33 km uzaklıkta bulunan ayrıca “Göğe Komşu Rotalar” projesi kapsamında Arhavi-Yusufeli Cip Safari rotası olarak tescillenen Nopapeni Yaylası eşsiz manzarasıyla güzergahı kullanan sürücüleri büyülüyor.

Doğu Kaçkar Dağları'nın en yüksek tepesi olan Marsis Dağı'nın da (Gül Dağı) bulunduğu Arhavi-Yusufeli-Fındıklı ilçeleri kesişme noktasındaki yayla her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yöre halkı tarafından yaylacılık faaliyetlerinin devam ettiği bölge, doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına da birbirinden farklı olanaklar sunuyor.

Adem Güngör

