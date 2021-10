Artvin'de öğretmeni azarlayan Kaymakam Saygın, özür diledi

Ziyarette konuşan Kaymakam Saygın “Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim” dedi.

Öğretmenimizle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın “Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz” diye konuştu.





Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç ise Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek “Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.