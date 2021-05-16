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Artvin'de orman yangını

Artvin'de orman yangını
Artvin'de orman yangını

Artvin’in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alındı.

Artvin’de orman yangını - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Yolüstü köyü Küleşen mevkide bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangın müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda 5 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili konuşan köy muhtarı Ayhan Özdemir, çam ve köknar ağaçlarından oluşan 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

Adem Güngör
 

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