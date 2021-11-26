İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Artvin'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Artvin'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
Artvin'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Artvin’de sürücüsünün virajı alamadığı otomobil dereye uçtu. Kazada yaralanan 82 yaşındaki sürücü ve arkadaşı, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Artvin’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 13.30 sıralarında Şavşat ilçesinin 45. kilometresinde bulunan Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Karagöz (82) yönetimindeki 08 HD 003 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Sürücü Seyfettin Karagöz ve yanındaki İlhan Odobaş (70) çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Derenin soğuk sularında yaralıların araçtan çıkarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde 82 yaşındaki sürücü ve arkadaşı araç içinden güçlükle çıkartıldı. Şavşat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adem Güngör - Ömer Faruk Duman

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.